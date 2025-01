Trump: finirò guerra in Ucraina, eviteremo terza guerra mondiale | Zelensky in visita al fronte incontra soldati feriti e le loro famiglie

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.062. Donald Trump a poche ore dal suo insediamento alla Casa Bianca promette di mettere fine alla guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato Kiev con missili balistici, in ritorsione al raid ucraino con vettori Atacms, uccidendo tre persone e ferendone altre tre. Il gruppo di battaglia Dnepr ha eliminato fino a 110 militari ucraini e distrutto un deposito di munizioni nelle ultime 24 ore. Intanto Zelensky e la moglie hanno visitato il fronte. A Pokrovsk il presidente ucraino ha incontrato i soldati feriti e le loro famiglie. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che gli aiuti all'Ucraina non diminuiranno nemmeno con la nuova amministrazione Trump: "Vladimir Putin capisca che deve chiudere la guerra in Ucraina, è arrivato il momento".