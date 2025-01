Esplosioni a Kiev durante la visita di Starmer e Crosetto, il ministro: "Più aiuti" | Zelensky: "Grato all'Italia per tutto suo sostegno"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.059. Diverse esplosioni hanno fatto scattare l'allarme a Kiev proprio durante la visita congiunta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il premier britannico Keir Starmer. "Questo è il momento per aumentare gli aiuti, il momento più importante degli ultimi tre anni", ha detto Crosetto a Voldymyr Zelesky. Il premier polacco Tusk ha annunciato che Varsavia "romperà lo stallo che si è formato sul percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue". Poi ha lanciato un monito: "Non ci devono essere dubbi al prossimo vertice Nato su quanto si spende in difesa, non ci dovrebbe essere più spazio per quei Paesi che spendono poco in difesa". Sempre secondo il premier polacco, la Russia avrebbe pianificato "atti di terrore aereo contro le compagnie aeree in tutto il mondo".