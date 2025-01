Scholz "rassicura" Kiev: "Gli aiuti non si fermeranno anche con l'arrivo di Trump"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.060. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz annuncia che gli aiuti all'Ucraina non diminuiranno nemmeno con la nuova amministrazione Trump: "Putin capisca che deve chiudere la guerra in Ucraina, è arrivato il momento". Sul piano militare arriva la minaccia di Mosca che annuncia ritorsioni dopo l'attacco compiuto dall'esercito ucraino su Belgorod utilizzando missili americani Atacms. L'avanzata militare russa nel sud-est continua. La Romania denuncia una nuova invasione del proprio spazio aereo ad opera di droni russi.