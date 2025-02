Trump cancella la tassa sul traffico e si "auto-incorona" re di Manatthan: è polemica

La finta copertina con "re Trump" ha infiammato il dibattito politico negli Usa. David Hogg, vicepresidente del Democratic National Committee, ha commentato: "Repubblicani, smettetela di esagerare e chiamarlo re". Anche il deputato democratico della Virginia, Don Beyer, ha ribadito su X: "Negli Stati Uniti non abbiamo re". Un concetto ripreso dal governatore dell'Illinois, JB Pritzker, che nel suo discorso sullo stato ha dichiarato: "Come governatore dell'Illinois, il mio giuramento è alla Costituzione del nostro stato e della nostra nazione. In America non abbiamo re e io non mi inginocchierò davanti a nessuno di loro".