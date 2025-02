Nuovo scontro tra la Chiesa cattolica e la Casa Bianca. La Conferenza episcopale cattolica americana ha citato in giudizio l'amministrazione Trump, chiedendo di dichiarare illegale la sospensione degli aiuti ai rifugiati. Mentre all'estero tiene banco il braccio di ferro sui dazi con l'Unione europea, nella politica interna Donald Trump segue le sue tre direttive che lo hanno riportato alla Casa Bianca: lotta a immigrazione, spesa pubblica e droga. I primi due punti il presidente americano li ha affrontati autorizzando i licenziamenti dei dirigenti del ministero dell'Interno, rei di non approvare le linee guida contro i clandestini. Per combattere il traffico di Fentanyl dal Messico, invece, ha autorizzato i pattugliamenti con l'uso di droni. Il tycoon ha anche firmato un ordine esecutivo a sostegno della fecondazione in vitro.