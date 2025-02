La mannaia di Trump sulla spesa pubblica: licenziamenti al ministero dell'Interno | Droni per la lotta contro il Fentanyl

Gli Stati Uniti hanno ampliato i voli segreti di droni sul Messico per dare la caccia ai laboratori di fentanyl, la droga che ogni anno miete migliaia di vittime sul suolo statunitense. Il programma di controllo della CIA è iniziato sotto l'amministrazione Biden, secondo fonti raggiunte dal New York Times, ma Trump ha deciso di rinforzare le operazioni di contrasto ai cartelli della droga messicani che controllano questi laboratori. La CIA non è stata autorizzata a utilizzare i droni per intraprendere azioni letali, hanno affermato i funzionari, aggiungendo che non prevedono di utilizzare i droni per condurre attacchi aerei. Per ora, gli ufficiali della CIA in Messico passano le informazioni raccolte dai droni ai funzionari messicani perché agiscano sul posto.