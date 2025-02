Effetto dazi Trump, Tesla rischia ritardi per ottenere la licenza in Cina | Dombrovskis: "Difenderemo gli interessi dell'Ue"

Tesla rischia di essere trascinata nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il colosso di Elon Musk si sta infatti preparando a uno slittamento del via libera di Pechino per la sua tecnologia di guida autonoma: alla società è stato infatti detto che non c'è una tabella di marcia precisa per ottenere la licenza per la sua tecnologia. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che inizialmente si stimava che l'autorizzazione sarebbe arrivata nel secondo trimestre del 2025. Sul tema dei dazi, intanto, è intervenuto il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis: "Dobbiamo essere chiari sul fatto che difenderemo gli interessi economici europei rispetto a dazi commerciali ingiustificati", ha affermato. Il presidente Usa, a proposito di una possibile ritorsione europea sui dazi, ieri aveva dichiarato: "Danneggerà solo se stessa"