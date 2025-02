Vance: "Stop ai migranti, collaborare anche con il partito di estrema destra Afd"

Il vicepresidente degli Usa Vance, in un'intervista al Wall Street Journal, ha detto che alla Conferenza di Monaco avrebbe esortato i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, incluso il partito di estrema destra e anti-immigrazione Afd, (Alternative fur Deutschland). Per Vance l'Europa deve abbracciare l'ascesa della politica anti-establishment, fermare l'immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Non solo, ma gli europei dovrebbero ritornare "ai valori tradizionali e alla fine dell'immigrazione illegale". Intanto Donald Trump, dopo aver annunciato i dazi "reciproci" nei rapporti commerciali degli Stati Uniti con gli altri Paesi, ha spiegato che Washington intende così adeguarsi alle aliquote fiscali che altri Stati applicano sulle importazioni. Il Senato Usa ha confermato Robert F. Kennedy Jr come segretario alla Salute.