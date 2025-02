Usa, Elon Musk: "La Nato necessita di una revisione"

"La Nato necessita di una revisione". Lo ha scritto su X Elon Musk, rispondendo a un utente che attaccava l'Alleanza Atlantica definendola "anacronistica" e scrivendo che "la guerra fredda è finita". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente espresso insoddisfazione nei confronti della Nato durante la campagna elettorale, minacciando di ritirare gli Stati Uniti se gli alleati europei non fossero riusciti ad assumersi una maggiore responsabilità finanziaria per la propria sicurezza. Nella giornata di martedì la Casa Bianca ha pubblicato l'ordine esecutivo che impone il taglio della forza lavoro del governo federale, chiarendo che le agenzie federali dovranno ricevere l'approvazione su ogni nuova assunzione da un funzionario Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa, guidato proprio da Elon Musk.