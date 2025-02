Trump: "L'Ucraina un giorno potrebbe essere russa" | Via ai dazi su acciaio e alluminio dal 12 marzo

Dopo l'annuncio dell'entrata in vigore dei dazi il 12 marzo, Donald Trump ha affermato che "un giorno l'Ucraina potrebbe essere russa". Il presidente ha ribadito di volere che in qualche modo Kiev ripaghi gli aiuti americani in terre rare, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi di dollari. Il tycoon è tornato poi a trattare del quadrante più strategico degli Usa: l'Indo-Pacifico. In un colloquio telefonico col premier australiano Anthony Albanese, il presidente americano ha evidenziato "timori per l'aggressività della Cina" nell'area, che entrambi i Paesi si impegnano a mantenere "aperta e libera". Trump riceverà il re della Giordania, Abdullah II, alla Casa Bianca per un atteso confronto su Gaza.