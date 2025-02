Trump istituisce l'Ufficio della Fede con una foto da "Ultima cena" | A guidarlo la discussa predicatrice Paula White

Chi è Paula White - Paula White, che avrà la guida dell’Ufficio, per molti cristiani conservatori è un’eretica. Predica che Dio premia con ricchezza chi ha fede, un messaggio che per molti suona come una condanna dei poveri. Nei suoi sermoni ha avvertito i fedeli: “Sostenete la nostra congregazione o Dio ucciderà i vostri sogni”, arrivando a chiedere fino a 1.000 dollari per assicurarsi la salvezza. Il suo rapporto con Trump è di vecchia data: il 6 gennaio 2021, prima dell’assalto al Congresso, arringava la folla parlando di “santa audacia” e invitando i presenti a “battere ogni avversario nel nome di Gesù”. Ora, investita del suo nuovo ruolo, alza il tiro: “Ho l’autorità per dichiarare la Casa Bianca luogo santo. È la mia presenza che la santifica”.