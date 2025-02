Usa, fedelissimo di Musk lascia il Doge per post razzisti | Ma viene "perdonato" e riassunto dopo un sondaggio su X

Prima costretto alle dimissioni per post razzisti e poi reintegrato per direttissima dopo un sondaggio lanciato su X: è il caso di Marko Elez, luogotenente del Doge (il Dipartimento per l'Efficienza governativa) diretto da Elon Musk. Uno dei "baby nerd", lo chiamano negli Usa, assoldati dal magnate visionario entrato nell'amministrazione Trump. "Solo per la cronaca, ero razzista prima che diventasse di moda", "non potresti pagarmi per sposare persone di un'altra etnia", "normalizza l'odio verso gli indiani": sono alcuni dei post "incriminati" che hanno costretto Elez a lasciare l'incarico. "Devo riassumerlo?", ha chiesto Musk ad americani e utenti di X, lanciando un sondaggio sulla piattaforma. Il "sì" ha vinto con il 78% dei voti. E dunque il direttore del Doge ne ha annunciato il reintegro, con il beneplacito del presidente Donald Trump.