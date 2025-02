Musk smantella l'Usaid, l'agenzia americana che sostiene i Paesi in via di sviluppo | Trump: "La guidano pazzi di sinistra"

Lo stesso è successo al Consumer Financial Protection Bureau, l'agenzia indipendente che protegge i consumatori, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che ha assunto la guida temporanea dopo il siluramento del direttore Rohit Chopra. Solo nell'anno fiscale 2023 Usaid aveva erogato 72 miliardi di dollari in tutto il pianeta - per interventi come quelli in favore della salute delle donne nelle zone di conflitto, per l'accesso all'acqua pulita, per i trattamenti per l'Hiv/Aids, per la sicurezza energetica oppure per le attività anti-corruzione, fornendo il 42% di tutti gli aiuti umanitari monitorati dall'Onu nel 2024.