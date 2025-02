Ecco perché i dazi mandano giù Borse, euro e criptovalute

I SETTORI PIÙ COLPITI DAI DAZI

La concreta possibilità di una guerra commerciale non fa bene ai mercati, che notoriamente non amano l’incertezza. Il nuovo contesto potrebbe colpire pesantemente settori chiave dell’industria, come l’automotive, la farmaceutica e i metalli. Non a caso, nella seduta odierna, Stellantis è in pesante rosso. Altro settore che potrebbe risentire dei dazi è quello dei semiconduttori, fondamentale per la crescita economica globale. La fuga dagli asset di rischio è la prima e naturale reazione degli investitori al rischio di una guerra commerciale innescata da Trump. La Borsa giapponese ha chiuso in calo di quasi tre punti percentuali e i listini europei sono tutti in rosso.