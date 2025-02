Inizia ufficialmente la "guerra dei dazi" voluta Trump. Il presidente degli Stati Uniti è tornato sulla possibilità di imporre dazi sui beni in arrivo dall'Unione europea: "Arriveranno molto presto", ha detto. Intanto, i leader dei 27 Paesi Ue si ritrovano a Bruxelles per un vertice informale sul rafforzamento della politica di Difesa europea ma, anche se non ufficialmente in agenda, il tema dei dazi minacciati dalla nuova amministrazione americana sarà al centro del summit. Il cancelliere tedesco Scholz: "Pronti a rispondere ai dazi con i dazi". Il presidente francese Macron: "L'Ue sui dazi dovrà farsi rispettare e reagire". Mentre, secondo l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Kallas, "non ci sono vincitori nella guerra dei dazi, chi se la ride è la Cina".