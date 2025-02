Inizia la "guerra dei dazi" voluta da Trump | Il candidato premier del Canada Carney: "È un bullo, reagiremo" | Ue: "Pronti a difenderci"

Inizia ufficialmente la "guerra dei dazi" voluta da Donald Trump contro Canada, Messico e Cina. "Saranno dazi del 25% al Canada e Messico e del 10% alla Cina", ha reso noto la Casa Bianca bollando come "false" le indiscrezioni riportate in precedenza dall'agenzia di stampa Reuters. Ma Donald Trump ha poi confermato che metterà sicuramente dazi anche all'Ue: "Ci ha trattati malissimo". Il candidato premier del Canada Carney: "Trump è un bullo, reagiremo". E l'Ue: "Pronti a difenderci". Il presidente Usa è anche tornato sul disastro aereo avvenuto a Washington e ha indicato nell'elicottero il possibile errore umano che ha poi causato la tragedia. "Era troppo in alto, non così difficile da capire", ha scritto sul suo profilo Truth. Intanto resta aperta la questione Ia e la battaglia con la Cina. Dopo l'arrivo sul mercato di Deepseek, gli Stati Uniti corrono ai ripari e alla Casa Bianca è atteso il ceo di Nvidia, la società che costruisce i chip fondamentali per i calcoli dell'intelligenza artificiale.