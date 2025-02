Trump taglia i fondi alla ricerca biomedica: "Risparmi per 4 miliardi l'anno" | Centri universitari a rischio

L'amministrazione Trump ha tagliato miliardi di dollari di finanziamenti alla ricerca biomedica, causando panico fra gli accademici che vedono rischi per i centri universitari e medici di ricerca. Ad annunciare la stretta è il National Institutes of Health, spiegando che il taglio riguarda i fondi per i costi "indiretti" legati alla ricerca, ossia i requisiti amministrativi che gli scienziati ritengono essenziali. L'azione consentirà di risparmiare più di quattro miliardi di dollari l'anno. Intanto il presidente americano ha comunicato sul suo social Truth di aver revocato a Biden l'accesso alle informazioni classificate.