Dazi, Trump: "Un accordo commerciale con la Cina è possibile"

Un nuovo accordo commerciale con la Cina? "È possibile, è possibile", ha risposto Donald Trump a una domanda dei giornalisti a bordo dell'Air Force One. Una dichiarazione che ha fatto discutere visto che la Cina finora è stata uno dei principali obiettivi della politica tariffaria prospettata del presidente statunitense. La risposta di Pechino non si è fatta attendere. "La Cina ha già approfondito più volte la sua posizione sulle questioni commerciali con gli Stati Uniti - ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese - le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori e servono solo a danneggiare gli interessi dei popoli di tutto il mondo".