L'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha bussato tre volte sulle porte di Notre-Dame, decretando così ufficialmente la riapertura della Cattedrale. L'edificio ha riaperto per la prima volta dal devastante incendio del 2019 dopo un restauro durato cinque anni. "Fratelli e sorelle, entriamo ora a Notre-Dame. Aprite le vostre porte per riunire nella gioia i figli di Dio dispersi", ha detto monsignor Ulrich La facciata si è illuminata, accompagnata dal coro, in un momento solenne ammirato da tutti i presenti. Macron: "Dopo cinque anni l'abbiamo ricostruita ed è ancora più bella".