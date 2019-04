Notre-Dame, prete-pompiere eroe entra nella cattedrale invasa dalle fiamme per salvare la corona di spine di Gesù

E' entrato nella cattedrale di Notre-Dame invasa dalle fiamme per salvare la corona di spine di Gesù il cappellano dei vigili del fuoco di Parigi, padre Jean-Marc Fournier . Il sacerdote, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe anche salvato il Santissimo Sacramento . Ormai considerato un eroe, Fournier non è nuovo a questo genere di imprese: il 13 novembre 2015, giorno dell'attentato al Bataclan, si era precipitato all'interno del teatro per aiutare i feriti e pregare per le vittime.

Il sacerdote e altri volontari hanno creato una catena umana per salvare le reliquie storiche. "Padre Fournier si è recato con i pompieri nella cattedrale di Notre-Dame per salvare la corona di spine e il Santissimo Sacramento", ha scritto su Twitter Etienne Loraillere, redattore della rete televisiva cattolica Kto. Notizia poi confermata al Daily Mail dai colleghi del sacerdote: "E' un eroe assoluto. Non ha mostrato alcuna paura mentre si dirigeva verso le reliquie all'interno della cattedrale. Si è voluto assicurare che venissero salvate".



Padre Fournier, 50 anni, è diventato sacerdote in Germania e si è poi trasferito in Francia. Nel 2004, si è unito all'ordinariato militare e per sette anni ha lavorato in giro per il mondo con l'esercito. In Afghanistan è sopravvissuto a un'imboscata in cui furono uccisi 10 soldati.