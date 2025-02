Donald Trump su Elon Musk: "Sta facendo un gran lavoro, ma sia più aggressivo con le riforme"

Dopo l'espulsione del capo dell'Agenzia per l'immigrazione colpevole di non aver messo l'acceleratore sulle espulsioni, Donald Trump torna a parlare sul suo social Truth per mettere i voti sulla pagella di Elon Musk. Per il presidente degli Stati Uniti, il fondatore di Tesla che guida il Dipartimento per l'Efficienza "sta facendo un ottimo lavoro, ma lo vorrei vedere più aggressivo con le riforme".