Madonna contro il "re Trump": "Se è uno scherzo non fa ridere"

Dopo la finta copertina del Time con Trump re di New York, arrivano le reazioni. Tra queste anche quella di Madonna: "Pensavo che questo Paese fosse stato costruito da europei che non volevano più vivere sotto un re", e invece ora "abbiamo un presidente che si di dichiara il nostro re. Se è uno scherzo, non fa ridere". Sui dazi la posizione di Trump verso la Cina sembra più aperta: "un accordo commerciale con Pechino è possibile". Intanto un giudice federale ha deciso che il licenziamento in massa di impiegati statali può proseguire.