I medici: "Le condizioni di Papa Francesco continuano a essere critiche" | Ha avuto una crisi respiratoria: è in prognosi riservata

Sono ore d'ansia per Papa Francesco, le cui condizioni continuano a essere critiche. E oggi il Pontefice ha attraversato una delle giornate più delicate dal momento del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. "Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo", spiega il bollettino medico diffuso in serata dalla Sala stampa vaticana.