Notte serena per Papa Francesco, Santa Sede: "Si è alzato e ha fatto colazione in poltrona"

"La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice è ricoverato da una settimana all'ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Nel bollettino medico diffuso nella serata di mercoledì si evidenziavano condizioni cliniche "stazionarie" con "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", degli esami del sangue valutati dallo staff medico.