Papa Francesco, sesto giorno di ricovero: notte tranquilla, ha fatto colazione

Nonostante la polmonite, Papa Francesco, fanno sapere dal Vaticano, è di "buon umore, prega e riposa e vuole essere pronto per la Pasqua". Il Pontefice non sarà sabato alla messa per il Giubileo dei diaconi ma punta a recuperare le forze per la festività cristiana. Anche se ricoverato al Gemelli, non rinuncia però a governare la Chiesa: dall'ospedale ha accettato la rinuncia alla Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais, 75 anni, accusato di abusi sessuali nella class action contro l'arcidiocesi di Quebec.