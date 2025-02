Papa, nuovo bollettino: quadro complesso, ha una polmonite bilaterale

Tuttavia, nonostante la situazione complicata, Papa Francesco "è di umore buono", dice un comunicato della Sala stampa del vaticano. Il Santo Padre "ha ricevuto l'eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui".