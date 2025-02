Papa Francesco colpito da un'infezione polimicrobica: cause, sintomi e trattamento

Per diagnosticare l'infezione polimicrobica delle vie respiratorie è necessario effettuare alcuni esami microbiologici: colture di espettorato, lavaggio broncoalveolare, tamponi nasofaringei e test per la ricerca di agenti patogeni. Si eseguono anche tecniche di biologia molecolare come la Pcr per individuare virus e batteri resistenti agli antibiotici. Inoltre si effettua una radiografia del torace e una Tac polmonare per identificare infiltrati e lesioni polmonari. Per fare una valutazione della presenza di sepsi o infezioni sistemiche si eseguono anche emocolture e biomarcatori infiammatori.