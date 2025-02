Papa Francesco ricoverato per la bronchite: trattamento, rischi e gestione ospedaliera per gli anziani

Papa Francesco, 88 anni, è ricoverato all'ospedale Gemelli per una forte bronchite. Da alcuni giorni l'infiammazione alle vie respiratorie, che gli avevano anche impedito di celebrare la messa in pubblico, è stata trattata con cortisone. Il gonfiore del viso ne era la prova. Ma cosa comporta realmente la bronchite, come si cura e perché è particolarmente rischiosa per gli anziani? Ecco cosa probabilmente succederà durante il ricovero di Papa Francesco e i motivi per i quali si è preferito il trasferimento in ospedale.