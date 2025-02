Papa, il Vaticano: "Quadro clinico complesso, cambia la terapia"

Da poco si era saputo che il Santo Padre nel fine settimana aveva telefonato alla parrocchia di Gaza. "Ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un po' affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo. Un collaboratore gli ha passato il telefono e ha potuto parlare con noi. Ieri invece ha riposato e sapevamo che non avrebbe telefonato", ha detto a Tgcom24 uno dei responsabili della parrocchia Sacra Famiglia, comunità cattolica presente nella Striscia. Bergoglio in questi mesi ha chiamato tutti i giorni il parroco padre Gabriel Romanelli e il vice parroco, padre Yusuf Asad, per manifestare la sua vicinanza in questo momento cosi difficile per la popolazione.