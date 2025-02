Papa Francesco, quinto giorno di ricovero al Gemelli: ha trascorso una notte tranquilla

Quinto giorno all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Francesco. Ricoverato da venerdì per il riacutizzarsi della bronchite e l'insorgere di un'infezione polimicrobica alle vie respiratorie, Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla. Come riferito da fonti vaticane, il Pontefice anche lunedì sera ha telefonato alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, per far sentire la sua vicinanza alla piccola comunità cattolica presente nella Striscia.