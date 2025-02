Cos’è la piastrinopenia: come si manifesta e quali sono i trattamenti clinici

La piastrinopenia, nota anche come trombocitopenia, indica la riduzione del numero di piastrine nel flusso sanguigno al di sotto dei valori normali (generalmente tra 150.000 e 450.000 piastrine per microlitro di sangue). Le piastrine svolgono un ruolo fondamentale nella coagulazione: aiutano il sangue a coagulare in caso di tagli o ferite. Un basso numero di piastrine, quindi, può comportare problemi di sanguinamento o di formazione di ematomi.