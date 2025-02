Cos'è la sepsi, l'infezione che se sottovalutata può uccidere

Il Papa non è fuori pericolo, dicono i medici del Gemelli, perché i germi e batteri che stanno attaccando i suoi polmoni potrebbero "passare" nel sangue e degenerare in una sepsi. Ma che cos’è la sepsi? Si tratta di una condizione clinica grave, e spesso sottovalutata, che può mettere in pericolo la vita di chi ne viene colpito. In termini semplici, la sepsi è una risposta infiammatoria dell’organismo a un’infezione. Quando i batteri, i virus o i funghi entrano nel circolo sanguigno e l’organismo reagisce in modo eccessivo, può verificarsi uno stato settico che necessita di un intervento medico immediato.