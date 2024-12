Elon Musk, ricchezza da record: è il primo al mondo a superare i 400 miliardi di dollari

In particolare, Tesla è schizzata ai massimi dal 2021. E dal momento in cui Trump è stato eletto il valore del patrimonio di Musk è cresciuto considerevolmente. Space X viene oggi valutata 350 miliardi di dollari nell'ambito dell'ultima operazione interna di vendita titoli. Il prezzo di 185 dollari per azione, riporta l'agenzia Bloomberg, è ben più alto dei 112 dollari di meno di tre mesi fa, rendendo la società di Musk la startup non quotata che vale di più al mondo.