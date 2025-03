Auto, von der Leyen: "Obiettivi CO2 invariati, ma per aziende tre anni per conformarsi"

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rivelato la soluzione che verrà proposta dall'Esecutivo comunitario per evitare che le industrie automobilistiche europee debbano pagare forti multe per non aver rispettato gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2025, a causa del netto calo della domanda di auto elettriche: calcolare la conformità con l'obiettivo di riduzione su tre anni invece che sull'ultimo anno. "Gli obiettivi - ha precisato von der Leyen - rimangono gli stessi: le imprese devono rispettare i propri obiettivi. Ma significa che c'è più spazio di manovra per l'industria". L'obiettivo per il 2035 è l'immissione sul mercato soltanto di veicoli nuovi a zero emissioni nette.