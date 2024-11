Auto, Urso all'Ue: "In corso una tempesta perfetta, agire subito per salvare il settore"

L'Italia intanto, ha promosso con la Repubblica ceca un documento sul futuro dell'automotive, sostenuto da altri cinque Paesi (Austria, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Polonia), portando così sul tavolo del Consiglio Ue Competitività istanze e preoccupazioni delle case automobilistiche che rischiano di dover pagare dazio già nel 2025 se non si adegueranno per tempo ai target più rigidi sulle emissioni delle nuove auto immatricolate, previste dal regolamento sulle emissioni CO2. Le norme contemplano infatti nei prossimi dodici mesi l'entrata in vigore dei primi limiti più stringenti per le emissioni medie per i nuovi veicoli immessi sul mercato: ai produttori che supereranno il limite di 94 grammi/km di emissioni per le nuove vendite verranno imposte multe pari a 95 euro per g/km di anidride carbonica in eccesso emessa moltiplicata per il numero di veicoli venduti in quell'anno.