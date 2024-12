Auto, Honda e Nissan pronte alla fusione: creeranno il terzo gruppo mondiale del settore

Le negoziazioni si concluderanno entro giugno, hanno fatto sapere Honda e Nissan, e grazie all'intesa i due costruttori saranno in grado di condividere gli ingenti costi di ricerca e sviluppo attraverso l'integrazione della componentistica comune, ottimizzando le spese di produzione. Già in marzo le due case auto avevano concordato di avviare uno studio di fattibilità per una partnership strategica per l'assemblaggio di veicoli elettrici, compreso lo sviluppo di tecnologie software correlate, per ridurre i costi e migliorare la competitività.