Vendite in calo: Nissan taglia 9mila posti di lavoro in tutto il mondo

"Di fronte a una situazione difficile, Nissan sta adottando misure urgenti per risollevare le proprie prestazioni e creare un'azienda più snella e resistente, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei mercati", si legge in un comunicato della casa automobilistica. Nissan prevede anche un piano per la razionalizzazione degli asset che è già in atto: la società ha infatti annunciato la messa in vendita del 10% delle quote di Mitsubishi Motors Corporation, riducendo la sua partecipazione attualmente al 34%. Le azioni saranno cedute sul mercato dall'8 novembre, prima dell'apertura della borsa di Tokyo.