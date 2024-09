Stellantis rivede al ribasso le stime del 2024

Stellantis ha rivisto le stime dei risultati del 2024, una decisione dovuta "ai problemi di performance in Nord America e al deterioramento nelle dinamiche globali del settore". Il margine del risultato operativo adjusted è atteso tra il 5,5% e il 7% per l'intero 2024, in calo rispetto al precedente "double digit", mentre il free cash flow industriale è previsto tra -5 miliardi e -10 miliardi di euro rispetto al precedente "positive".