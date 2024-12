Crisi dell'auto, nel 2024 circa 350mila vendite in meno rispetto al 2019

Le immatricolazioni del 2024 saranno intorno a 1 milione e 780 mila, 350mila in meno del 2019, prima della pandemia. Nelle fabbriche Stellantis la produzione è crollata. É un quadro drammatico quello delineato dal presidente dell'Anfia, Roberto Vavassori che, all'assemblea annuale dell'associazione, lancia l'allarme anche per l'occupazione. "Servono misure che diano un sostegno concreto e immediato alle nostre imprese. Bisogna urgentemente prevedere degli ammortizzatori straordinari per i prossimi tre anni perché sono molte le aziende che rischiano di non aver alternative ai licenziamenti", ha detto.