Dazi Usa, Giorgia Meloni: siamo molto preoccupati, ma penso che un accordo sia possibile

Per gli eventuali dazi americani "siamo molto preoccupati, siamo una nazione esportatrice, io sono preoccupata e ci rendiamo conto che sarebbe un problema. L'Europa risponderebbe e ci sarebbe un'escalation che ci indebolisce tutti i quanti. Trump non è il primo che pone la questione del surplus commerciale. Io penso che si possono trovare soluzioni non di rottura ma di accordo: parliamo con un 'dealer', uno che ama parlare di accordi e dobbiamo ragionare di accordi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Londra.