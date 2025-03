Trump: "Le proteste contro i repubblicani sono pagate dai democratici" | Il presidente Usa si prepara al discorso al Congresso: "Martedì grande serata"

"Ai town hall repubblicani stanno partecipando dei piantagrane pagati. E questo fa parte del gioco dei democratici ma non funzionerà". Lo afferma Donald Trump, sul suo social Truth, riferendosi alle critiche e alle proteste contro deputati e senatori repubblicani nei loro distretti durante gli incontri con gli elettori. Il presidente Usa è atteso martedì sera al Congresso per il discorso sullo Stato dell'Unione: "Sarà una grande serata, dirò le cose così come sono". Intanto, sul tema dei dazi americani introdotti dal presidente Usa, il premier Giorgia Meloni spiega che l'Italia "è molto preoccupata, perché siamo una nazione esportatrice e ci rendiamo conto che sarebbe un problema". Ma aggiunge di essere convinta che" si possono trovare soluzioni non di rottura, ma di accordo". Sul fronte della politica estera prosegue il riavvicinamento alla Russia: il Pentagono, su ordine del segretario alla Difesa, ha fermato il cyber-spionaggio contro il Cremlino.