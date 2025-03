Trump ha fatto la frittata: le uova toccano prezzi record, pronto un piano da un miliardo di dollari

Gli allevatori, intanto, sono costretti a investire milioni di dollari in sforzi di biosicurezza per mantenere al sicuro i loro pollai. Ormai dal 2015 per proteggere i loro animali, cambiano vestiti e fanno la doccia prima di entrare nei capannoni e disinfettando tutti i veicoli e gli strumenti di lavoro che entrano nelle fattorie. E il governo contribuirà ancora a finanziare fino al 75% dei necessari miglioramenti in termini di biosicurezza. Il problema è che, però, sono gli uccelli selvatici a diffondere facilmente il virus. Alle aziende agricole infette ci vogliono mesi per smaltire le carcasse, disinfettare le loro aziende agricole e allevare nuovi uccelli. Ma cos'altro possono fare gli addetti del settore per fermare l’influenza aviaria? Ci sono i fondi per l'implemento allo sviluppo dei vaccini? I licenziamenti DOGE influenzeranno la lotta all'influenza aviaria?