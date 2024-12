Aviaria, sos degli scienziati: "Fatale per le donne incinte" | Bassetti: "Il 2025 rischia di essere il suo anno"

Nove donne incinte su dieci non sopravvivono all'influenza aviaria. È l'allarme lanciato dai ricercatori del Murdoch Children's Research Institute (Mcri) di Melbourne, in Australia, che hanno analizzato un totale di 30 casi di donne contagiate in gravidanza: 27 sono decedute, dato che indica "un tasso di mortalità del 90 per cento", mentre crescono a livello globale le infezioni umane collegate a focolai di virus aviari altamente patogeni. Numeri che non possono lasciare l'Italia indifferente: "L’influenza aviaria avanza negli Stati Uniti e preoccupa anche l’Europa, che fa incetta di vaccini, tranne l’Italia - avverte Matteo Bassetti - Speriamo di non continuare a girarci dall’altra parte. Il 2025 rischia di essere il suo anno".