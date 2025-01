Groenlandia, Danimarca: piano da 2 miliardi per la sicurezza dell'Artico

Il governo della Danimarca ha annunciato che spenderà 14,6 miliardi di corone, cioè due miliardi di euro, per rafforzare la sicurezza nell'Artico - un'area strategica per la sua vicinanza alla Russia e agli Stati Uniti - e nel Nord Atlantico, mentre Donald Trump insiste nell'affermare di voler acquisire la Groenlandia per garantirne la sicurezza. "Il livello di minaccia nell'Artico e nel Nord Atlantico è aumentato. Dobbiamo quindi rafforzare significativamente la presenza difensiva in queste regioni", ha affermato il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, in una dichiarazione.