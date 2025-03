Il piano di riarmo divide la politica, a Strasburgo Conte protesta e il Pd cerca una mediazione | Con il lodo Giorgetti tregua Lega-FI

Il piano di riarmo di Ursula von der Leyen continua a creare tensione tra i partiti e le coalizioni in Italia. Nel giorno della plenaria a Strasburgo, dove gli europarlamentari hanno discusso sul tema, spicca la protesta del Movimento 5 Stelle che va in trasferta con una folta delegazione di parlamentari guidata dal leader Giuseppe Conte per dire no alle armi. Posizioni diverse nel Pd, che cerca la mediazione, mentre nella maggioranza Lega e Forza Italia potrebbero aver trovato un punto d'intesa sul lodo Giorgetti. Oggi il voto in Europarlamento, che è chiamato a decidere in merito alla risoluzione sulla difesa e il riarmo.