Trump all'attacco del Canada, nuovi dazi su alluminio e acciaio: "Chiuderemo il vostro settore auto"

Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada". E' l'avvertimento di Donald Trump su Truth che torna all'attacco contro il Canada. Timido rialzo a Wall Street dopo il ribasso del giorno precedente.