Ucraina, il piano europeo per una "pace giusta" in quattro punti: ecco cosa prevede | L'Ue può davvero riuscirci senza gli Usa?

Iniziamo col dire che il piano europeo di una forza di interposizione in Ucraina richiede almeno un cessate il fuoco. La Russia ha già affermato di essere contraria al fatto che Stati membri della Nato forniscano peacekeeper, ma sebbene non possa esercitare un veto su un territorio che non controlla, la sua opposizione esporrebbe le truppe europee a rischi. In realtà l'intenzione degli Usa è quella di coinvolgere anche attori extra-europei, perfino la Cina, nella gestione della sicurezza ucraina dopo la tregua, per due motivi principali: mostrare che la causa di Kiev non è una questione europea, o non solo almeno, e staccare la Russia dalla Cina "distraendole" entrambe. La Gran Bretagna aveva spinto affinché Washington desse un "backstop" a qualsiasi forza di stabilizzazione in Ucraina, molto probabilmente sotto forma di potenza aerea, ma Starmer non ha ottenuto un fermo impegno da Trump durante la visita alla Casa Bianca di giovedì. Il successivo scontro tra Trump e Zelensky ha però reso la prospettiva ancora meno probabile. A livello generale, gli Usa si sono sempre impegnati a garantire un ombrello di sicurezza al continente europeo mentre quest'ultimo si concentrava sullo sviluppo economico, base per la pax americana. Anche otto anni fa Trump annunciò di voler richiamare in patria migliaia di soldati americani di stanza in Europa e di voler smantellare la Nato. Non ci riuscì e vedremo se potrà riuscirci anche solo in parte stavolta.