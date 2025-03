Francesco Totti, un viaggio in Russia per un evento diventa un caso politico | L'appello: "Non andare"

Il viaggio dell'ex capitano giallorosso diventa un caso anche politico. A lanciare un appello affinché Totti torni sui suoi passi è Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa. "Francesco Totti rappresenta per Roma, per l'Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia".