Chanel Totti vola in Finlandia con papà Francesco e Noemi Bocchi

Per Chanel Totti in Lapponia è un'emozione dietro l'altra. "Neanche il tempo di arrivare che abbiamo visto l'aurora boreale" scrive postando una foto. La stessa immagine la condivide anche Noemi Bocchi, affascinata dallo spettacolo offerto dal cielo. A completare la compagnia di vacanzieri anche Cristian Totti condivide sui social le immagini della vacanza in famiglia. Francesco Totti e la sua compagna sono partiti per il viaggio in Finlandia con tutti i figli al seguito, come amano fare il più spesso possibile come a inizio del 2025 quando sono volati alla volta si Santo Domingo.