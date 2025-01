Noemi Bocchi posta le foto dalle vacanze a Santo Domingo alternando scatti in cui sfoggia il fisico sexy e tonico ad altri in cui coccola i sue due bambini. Anche Francesco Totti posa insieme ai figli, orgoglioso e felice. C'è spazio anche per qualche momento romantico, come le corse insieme sulla spiaggia e un dolce bacio che l'ex calciatore e la sua compagna si scambiano immersi in uno scenario da favola.